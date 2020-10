Tchad : ​le député frondeur du PLD lance une campagne de sensibilisation pour le recensement

Le député frondeur du Parti pour les libertés et le développement (PLD), Ousman Cherif Khamdjan, entame depuis quelques jours, dans sa circonscription administrative de la commune du 2ème arrondissement, une campagne de sensibilisation pour la révision du fichier biométrique des électeurs et l'inscription sur les listes électorales.



La campagne vise à encourager la population de cinq quartiers de la commune du 2ème arrondissement à s’inscrit massivement sur le fichier électoral afin de pouvoir voter lors des futures échéances électorales.



Le député Ousmane Cherif Khamdjan rappelle que la commune du 2ème arrondissement est le plus vieux arrondissement de la ville de N'Djamena, abritant le plus de grandes institutions du pays. Selon lui, la population de la commune devrait se mobiliser pour l’inscription sur le fichier électoral afin d’apporter sa voix aux futures élections.



L'élu du peuple annonce la mobilisation de 500 jeunes qui feront du porte à porte dans les cinq quartiers pour encourager la population à s'inscrire sur les listes électorales. « La commune du 2ème arrondissement est la vitrine de la ville de N'Djamena parce qu'elle abrite la place de la nation. La population de la commune de N'Djamena est constituée majoritairement de jeunes instruits. Nous avons évoqué toutes ces raisons qui nous permettront de conduire la commune du 2ème arrondissement à être la première inscrite sur la liste électorale », explique le député frondeur du PLD.



Selon lui, les jeunes chargés de la sensibilisation seront accompagnés par des vélos publicitaires pour inciter la population de la commune du 2ème arrondissement à sortir massivement pour se faire inscrire sur le fichier électoral.