Tchad : ​un jeune de 25 ans tué par l'ex-femme de son père

Les faits se sont déroulés aux environs de 18 heures le 27 janvier 2022 au quartier Amssinené, dans la commune du 10ème arrondissement de la ville de Ndjamena.



Selon les témoignages du père de défunt, Michaux Robert, c'est au cours d'une dispute que le drame a eu lieu. La présumée meurtrière s'appelant A. Abdoulaye, qui s'est déjà remariée avec un autre homme, est venue chercher la ration de ses enfants qui sont à sa charge, issus de son ex-mariage. En l'absence du père, la femme s'est disputée avec la victime dénommée Oumar Michaux Robert.



Elle s'est montrée insistante et agressive en affirmant ne pas quitter la maison sans avoir reçu la pension et en giflant le défunt.



Les voisins sont intervenus pour les séparer. Peu après, la femme est revenue sur les lieux munie d'une arme blanche. Elle a poignardé sa victime qui faisait ses ablutions.



Le défunt a été conduit à l'hôpital américain où il a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard.



La meurtrière présumée est actuellement entre les mains de la gendarmerie nationale.