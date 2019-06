Tchad : 1 mort et 5 blessés après une tentative d'évasion de prison

Les membres des forces de l'ordre stationnés devant la prison ont «effectué des tirs de sommation», blessant «cinq prisonniers et tuant un autre». Ils ont réussi à «interpeller tous les évadés, excepté un, qui a disparu dans la nature», selon cette même source.



Selon une ONG locale, une manifestation de prisonniers protestant contre les conditions de détention a précédé la tentative d'évasion.



«Il s'en est suivi des coups de feu nourris très inquiétants que tout le monde pensait être une attaque de Boko Haram», a ajouté cette source.



Dans la province du lac Tchad, où se trouve la prison, les incursions du groupe djihadiste nigérian Boko Haram sont fréquentes.



«En voulant stopper [les prisonniers], les forces de l'ordre ont tiré des balles à bout portant, tuant un prisonnier sur place et blessant cinq autres», a détaillé cette source, confirmant le bilan transmis par la source sécuritaire.



Toutefois, l'ONG locale a affirmé à l'AFP, que «plusieurs prisonniers avaient réussi à plonger dans l'eau du lac Tchad qui borde la prison et avaient réussi à rejoindre les îles environnantes, échappant aux forces de défense et de sécurité».