Tchad : 10 000 lampadaires solaires seront installés gratuitement à N'Djamena

Après les 1er, 5e, 8e et 10e arrondissements, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Passalé Kanabé Marcelin, s'est rendu le jeudi 13 février dans les 2e, 3e, 6e, 7e et 9e arrondissements, afin de constater l'avancement de ce projet.



Ces lampadaires solaires, obtenus dans le cadre du programme d'éclairage solaire, visent à illuminer la capitale, conformément aux directives du président de la République, le Mahamat Irdiss Deby Itno.



Au cours de sa visite, le ministre a échangé avec les responsables communaux, les entreprises en charge du projet et les bénéficiaires.



Il a souligné l'importance de la répartition équitable de ces lampadaires, qui seront entièrement gratuits, en mettant l'accent sur l'éclairage des zones reculées et celles jugées sensibles sur le plan de la sécurité.