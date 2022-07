Tchad : 10 milliards Fcfa d'aide budgétaire de la France pour 2022

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngulin, et l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, ont signé ce 7 juillet la convention d’une nouvelle subvention d’aide budgétaire d’un montant qui s’élève cette année à 15 millions d’euros, soit 10 milliards de FCFA.



L'ambassade de France au Tchad explique que "pour l’année 2022, l’octroi de cette nouvelle aide budgétaire globale de 15 millions d’euros, soit 10 milliards de FCFA, appuie de nouveaux secteurs d’affectation conformément aux priorités définies conjointement par les autorités tchadiennes et françaises. Cette aide se décline autour de 3 volets social, « Modernisation de l’Etat » et économique abondés chacun à hauteur de 5 millions d’euros, soit 3,3 milliards de FCFA".