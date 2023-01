Tchad : 108 référents formés en rédaction administrative et charte graphique de l'État

L'objectif de cette formation était de permettre aux bénéficiaires de s’approprier les contenus du Guide pratique de légistique, du Guide pratique de rédaction administrative et de la Charte graphique de l’État pour avoir un réel impact sur les services publics et la qualité des prestations qu’ils offrent aux citoyens.



La formation s'est déroulée du 16 au 20 janvier 2023 à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de N’Djamena, organisée par l’ENA en collaboration avec le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) et l’ENA de France. Le directeur général de l’ENA, Sénoussi Hassana Abdoulaye, a salué les contributions diverses des experts français et tchadiens qui ont animé la formation et a promis davantage de formations à venir.



Le chargé des affaires à l’ambassade de France au Tchad a encouragé l’ENA à nouer davantage de relations pour renforcer l’administration tchadienne et a appelé les bénéficiaires de la formation à l’action. La ministre secrétaire générale adjointe du gouvernement, Fatimé Aldjineh Garfa, a exhorté les participants à respecter et faire respecter les exigences d'une bonne conception des textes normatifs et documents administratifs pour donner à l’administration tchadienne sa lettre de noblesse.