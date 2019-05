Tchad : 11 morts dans des violences communautaires au Mayo-kebbi ouest

Un affrontement entre deux communautés a fait 11 morts et plusieurs blessés au village Mbio, localité située dans la sous-préfecture de Torok, chef-lieu du département du Mayo-Dallah, province du Mayo-Kebbi ouest, dans la matinée du vendredi 24 mai dernier.



Les violences ont opposé les communautés Moundang et Mousseye. Un différend foncier serait à l'origine de l'affrontement.



Les victimes ont été enterrées le lendemain par leurs proches.



Les autorités provinciales se sont impliquées pour régler le différend à l'amiable entre les deux camps. Plusieurs personnes ont été arrêtées par les forces de défense et de sécurité, dont le chef de canton de Goï-goudoum -un village voisin- qui a été libéré plusieurs heures après sa garde à vue.



Le dispositif de sécurité a été renforcé dans la zone afin d'éviter des actes de représailles.