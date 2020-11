Tchad : 12 nominations au ministère de l'Économie (10 nouveaux postes)

Le décret n°2395/PR/MEPDCI/2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent à des postes de responsabilité au ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale.



Direction Générale de l'Économie

Direction des Stratégies et Politiques Économiques

Directeur: Dr GADOM DJAL GADOM, maintenu.



Direction des Analyses Économiques (DAE)

Directeur: Dr DOUZENET MALLAYE, maintenu.



Direction Générale des Études et de la Planification

Direction de la Planification et des Études Prospectives (DPEP)

Directeur: NOUBADOUMADJI EMERY en remplacement de MOTAMRA HODOUMTA, appelé à d'autres fonctions.



Direction De la Planification Provinciale (DPP)

Directrice: Mme NAIBE KAIKAO TEMOUA en remplacement de Mme BOUZABO KEBFENE LEONCE, appelée à d'autres fonctions.



Direction de la Population et du Développement Humain (DPDH)

Directrice: Mme NELOUMNGAYE SUZANNE, maintenue.



Direction Générale de la Coopération Économique Internationale (DGCI)

Direction de la Coopération Économique Internationale (DCEI)

Directeur: YOUSSOUF CHABADINE, nouveau poste;

Directrice Adjointe: Mme KOULKE BLANDINE NAN-GUER, nouveau poste.



Direction de la Promotion de l'Attractivité Nationale

Directrice: Mme ACHTA OUSMANE ELIMI, nouveau poste;

Directeur Adjoint: MOUTAYE WHOUR HAMIT, nouveau poste.



Direction Générale de la Mobilisation des Ressources Extérieures(DGMRE)

Direction des Financements Extérieurs (DFE)

Directeur: MOUHAMAD AL-AMINE NADJIB, nouveau poste;

Directeur Adjoint: MBAIOUDOUM DÉSIRÉ, nouveau poste.



Direction de l'Analyse et de la Programmation des Investissements Publics (DAPIP)

Directeur: ABDOULAYE MAHAMAT ABDOULAYE SENOUSSI WADACK, nouveau poste;

Directeur Adjoint: ALI ISSA ANNADIF, nouveau poste.



Direction Générale de la Coordination et du Suivi de la Politique de Développement (DGCSPD

Direction de Suivi-Evaluation des Politiques et Stratégies de Développement

Directeur: RAMADAN KHARIFENE, maintenu;

Directrice Adjointe: Mme ZENABA ABDRAMAN MOUKHTAR, nouveau poste.



Direction de la Coordination et du Suivi des Agendas Internationaux(DCSAI)

Directeur: BAIN JARETH, maintenu;

Directrice Adjointe: Mme FATIMÉ ABAKAR DJAOUGA, nouveau poste.