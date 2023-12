Tchad : 12 talibés honorés à Abtouyour pour l'apprentissage du Saint Coran

Une cérémonie significative a eu lieu dans le département d'Abtouyour, marquant la remise des attestations à douze talibés (mahadjirine), qui ont achevé la lecture du Saint Coran. Parmi eux, une fille a également été honorée. Cette cérémonie religieuse (ihtifal) a été organisée par Cheikh Ahmat Abba, directeur du centre Ali Ibnou Aboutalib Lel Ouloumal Islamiya de Bagoua.



La présence remarquée des Oulamas et Maddahines, notamment Cheikh Youssouf Ramadan Annas d'Abeché, ainsi que le vice-président du Haut Conseil Islamique d'Abtouyour, Cheikh Mht Ali Bechir, a donné un éclat particulier à l'événement. Un grand nombre de fidèles musulmans se sont joints à cette célébration.



Après le discours de bienvenue de Cheikh Al-Bayine Abbas, président du comité d'organisation, Cheikh Mht Ali Aechir, vice-président du Haut Conseil Islamique d'Abtouyour, a appelé à la paix et à la cohésion sociale. Cheikh Youssouf Ramadan Annas a clôturé la cérémonie en félicitant les mouhadjirine et leurs encadreurs, et a encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école coranique.



La cérémonie s'est conclue par la remise des attestations aux douze apprenants et à quelques responsables.