Tchad : 1253 candidats ont débuté les épreuves du baccalauréat à Mongo

Ce lundi 17 août 2020, les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement secondaire, session d’août 2020, ont démarré à Mongo dans la province du Guéra. 1253 candidats, toutes séries confondues, sont répartis dans deux centres de composition dans la ville de Mongo.



Le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a procédé au lancement des épreuves, en présence du délégué de l’éducation nationale, Mahamat Ibet Beckla, ainsi que de plusieurs autres autorités administratives.



Sur les deux centres de composition de la ville de Mongo, tous les candidats sont tenus au respect strict des mesures barrières contre la Covid-19, à savoir le port obligatoire de masque de protection, la distanciation et surtout le lavage des mains.



Prenant la parole, le délégué de l’éducation nationale, Mahamat Ibet Beckla, a exhorté les candidats à travailler dans le calme et le respect des gestes barrières car pour lui, le baccalauréat est comme le devoir de classe. Il a aussi demandé aux différents surveillants de faire leur travail en toute objectivité.



Le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a demandé aux élèves de rester serein et de respecter scrupuleusement les mesures de lutte contre le coronavirus. Un hommage a été rendu aux enseignants qui se sont battus pour franchir cette épreuve malgré la crise sanitaire.



"Je souhaite que le meilleur candidat de l'année 2020 soit de notre province", a conclu le gouverneur avec sourire.



La première enveloppe contenant les sujets de la journée du 17 août 2020 a été déchirée par le n°1 de la province du Guéra en présence des deux présidents de centre.