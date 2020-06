Tchad : 13 cas sur 16 déclarés guéris du coronavirus au Guéra

Le coordonateur provincial de riposte sanitaire du Guéra, Dr. Ndouwé Djonga, a fait le point lundi sur l'évolution de la situation sanitaire.



13 cas sur 16 sont déclarés guéris du coronavirus au Guéra. Actuellement, le site d'isolement des malades du coronavirus de Mongo accueille trois malades sous traitement dont l'un provient de Baro, tandis que les 2 derniers cas viennent de Bitkine.



12 échantillons sont en cours d'analyse. 60 contacts sont en quarantaine, soit 24 à Bitkine, 25 à Baro et 11 à Mongo.



"Tous les tableaux des 16 patients sont simples, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de signe de complication graves", précise Dr. Ndouwé Djonga.



Le coordonnateur provincial de riposte sanitaire au Covid-19 du Guéra, Dr Ndouwé Djonga, a rappelé une fois de plus à la population de continuer avec le respect des mesures préventives contre cette pandémie.



Il a exprimé ses encouragements aux agents de santé pour leur détermination. Il a également salué les appuis de part et d'autre des ONG, des associations de la société civile, des cadres et fils du Guéra ainsi que des bonnes volontés qui se sont mobilisés pour la lutte commune contre le coronavirus.