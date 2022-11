Tchad : 14 bénéficiaires du programme auto-emploi de l'ONAPE reçoivent un financement à Ati

Au total, 14 personnes ont bénéficié d'un budget global de 19.000.000 Fcfa, sur financement de l'ONAPE à travers son bureau d'Ati.



Le chef d'agence Mahamat Haroun Mahamat a rappelé que l'ONAPE est une institution étatique placée sous la tutelle du ministère de la Fonction publique et du Dialogue social. Elle a pour objectif de concrétiser la politique du gouvernement visant à réduire le taux de chômage, notamment par des financements de micro-projets.



Selon Mahamat Haroun Mahamat, la création d'entreprises contribue à la réduction de la pauvreté et au développement économique et social du pays.



Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon, a indiqué cette remise des chèques revêt une importance capitale et met en lumière les efforts consentis par le président de la transition pour la promotion des activités génératrices de revenus des jeunes et le développement durable en zone rurale.