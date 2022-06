Tchad : 141 étudiants de l'Université de N'Djamena obtiennent leur diplôme en communication

Le président du comité d'organisation a indiqué que la licence en communication dont ils sont titulaires leur est remise dans un contexte national particulier à deux titres. Tout d'abord le Tchad est en train de traverser une période cruciale et très délicate de son histoire et de son évolution.



Selon lui, le gouvernement de transition doit gérer cette période avec beaucoup d'intelligence et de sagesse, puis doit placer la jeunesse au centre des priorités. Les jeunes doivent être impliqués dans la gestion de cette transition et participer au dialogue national inclusif tant attendu par les tchadiens pour la refondation d'un Tchad nouveau, dit-il.