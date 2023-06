Tchad : 148 conseillers nationaux adoptent une motion de soutien au président pour le projet de Constitution

Dès le début de la séance, l'adoption d'une motion de soutien au projet de Constitution a été soulevée par un groupe de conseillers nationaux, ce qui a suscité diverses réactions et craintes quant à l'impartialité des débats.



"Les conseillers signataires de la motion -une soixantaine- soutiennent le président de transition pour le projet de Constitution de la République du Tchad", mentionne la motion qui se veut "conforme aux résolutions du dialogue national".



Le conseiller national Koloutou Tchaïmi s'est expliqué : "Pourquoi nous avons fait une motion de soutien ? Pour une journée spéciale, il faut faire une motion spéciale. Cet engouement que porte notre motion nous rassure et nous demandons à tout le monde de faire un vote utile. Cette procédure est normale, comme les autres. Nous demandons aux autres de laisser voter."



Le conseiller national Brice Mbaïmon a souligné qu'il ne devrait pas y avoir de confusion des rôles.



De son côté, le conseiller national Ahmat Bedeï a déclaré : "Aujourd'hui est un grand jour pour la nation tchadienne."



Dr. Haroun Kabadi a rassuré les participants en affirmant : "Je peux vous assurer que cette motion ne nous détournera pas du débat. Après l'ouverture de la discussion générale, vous aurez 48 heures pour débattre. Ce n'est pas la motion qui vous empêchera de débattre."



Après quelques échanges, Dr. Haroun Kabadi a demandé aux conseillers nationaux de voter pour ou contre la motion de soutien, afin de passer rapidement à l'ouverture de la discussion générale.



Les résultats du vote des conseillers nationaux sur la motion de soutien au projet de Constitution se sont soldés par 148 voix pour, 10 voix contre (5,8 %) et 8 abstentions (4,7 %).



"Le CNT a voté la motion aux 2/3, elle est adoptée", a affirmé Dr. Haroun Kabadi, provoquant des applaudissements. Il a ensuite donné la parole au président de la commission chargée de l'examen du projet de Constitution.