Tchad : 150 jeunes du Batha formés en entrepreneuriat

La Fondation Grand Cœur (FGC), en partenariat avec la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique, forme les jeunes du Batha en entrepreneuriat.



En appui aux délégations provinciales de la jeunesse et des sports, la caravane nationale de la FGC vise à former 3500 jeunes de 22 provinces du pays sur le thème : "Démarrer avec zéro dette", dans le cadre du projet "Mon quartier, mon engagement".



À Ati, 150 jeunes venus des six départements de la province du Batha seront formés en entrepreneuriat pour leur autonomisation dans la vie socioprefotionnelle. L'initiative suscite la joie du délégué provincial de la jeunesse et des sports, Ouaga Guimdja.



Le secrétaire général du département de Batha Ouest, Hissein Palet Baïmakreo, a exhorté les formateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que cette jeunesse soit bien outillée et qu'elle relève les défis.



La formation durera trois jours.