Tchad : 164 opérateurs de saisie et suppléants formés par la CENI à Massakory

164 opérateurs de saisie et suppléants de la province de Hadjer-Lamis ont fini vendredi leur formation sur le fichier électoral en cours à Massakory.



Pour le président provincial de la CENI de Hadjer-Lamis, Adoum Ahmat Issa, le choix porté sur les opérateurs de saisie n'est pas le fait du hasard. Il exhorte les participants de donner les meilleurs d'eux mêmes pour les opérations en cours.



Dans son mot de circonstance, le président de la sous-CENI au service logistique et matériels, Dr. Anaïm Oumar Abdraman souligne que les efforts fournis par les participants au cours de cette formation est à saluer.



Clôturant la formation, le préfet du département de Dagana, Ali Annou Tchika, exhorte les participants d'être courtois et patients avec les électeurs lors de l'enrôlement électoral prévu du 1er au 20 octobre prochain.



Il appelle les participants à être à la hauteur de leur formation.