Tchad : 17 malfrats dont quatre femmes arrêtés par la gendarmerie

17 malfrats dont quatre femmes et 13 hommes ont été présentés ce mercredi matin à la légion n°10 de Gendarmerie de N'Djamena.



Parmi ces individus figure un réseau de voleurs qui revendait du matériel dérobé pour se faire de l'argent.



Un groupe de quatre passeurs outrepassait la mesure de fermeture des frontières pour faire traverser frauduleusement des personnes.



La présentation a eu lieu en présence du directeur général de la Gendarmerie nationale, Djontan Hounati Marcel et du procureur de la République, Youssouf Tom.



Selon le procureur de la République Youssouf Tom, ces malfrats sont composés en deux groupes, dont l'un qui aidait les usagers à traverser le fleuve pour les faire entrer frauduleusement au Tchad depuis le Cameroun, en complicité avec quelques agents des forces de défense et de sécurité.



L'autre groupe opérait derrière le Gouvernorat et était spécialisé dans le braquage des citoyens, en complicité avec des femmes qui allaient revendre les objets dérobés dans les marchés.



Selon le porte-parole de la Gendarmerie nationale, Abakar Abdramane Haggar, des enquêtes étaient en cours depuis plusieurs jours pour identifier ces malfrats.