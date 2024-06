Tchad: 175 jeunes de Kélo récompensés pour leur maîtrise du Coran

Les intervenants ont tous tenu à féliciter les jeunes lauréats pour leur dévouement et leur persévérance dans l'apprentissage du Saint Coran. Ils ont également encouragé les parents à continuer à soutenir leurs enfants dans leur quête du savoir religieux.



Le représentant des parents d'élèves, Cheikh Moumine Adam, et le président des Djamaa Ansaral Sunnal Mouhammadiya de la Tandjile-Ouest, Cheikh Daoud Younous, ont profité de l'occasion pour adresser plusieurs doléances aux autorités. Ils ont notamment demandé au conseil supérieur des affaires islamiques de visiter les centres d'apprentissage et de leur apporter un soutien accru. Ils ont également plaidé pour l'introduction de l'enseignement du français au sein de ces centres.



Prenant la parole, le préfet Doud Souleymane Ousmane a félicité les organisateurs de la cérémonie et a exhorté les parents à honorer leurs engagements vis-à-vis des enseignants. Il a également souligné l'importance de l'apprentissage du français pour les jeunes musulmans, afin qu'ils puissent mieux s'intégrer dans la société tchadienne.



La cérémonie s'est achevée par la remise de prix et d'attestations aux lauréats. Des attestations de reconnaissance ont également été décernées au préfet et au conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjile-Ouest pour leur contribution à la promotion de l'islam et de la paix dans la région.



Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer l'excellence et le savoir-faire des jeunes musulmans du Tchad. Elle a également permis de mettre en lumière l'importance de l'éducation religieuse et de la formation citoyenne pour la construction d'un avenir meilleur pour le pays.