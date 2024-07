Tchad : 2 hommes ligotés et torturés au Hadjer Lamis, 3 auteurs présumés arrêtés

Une vidéo montrant la scène de torture a circulé sur les réseaux sociaux, et Alwihda Info a pu en obtenir une copie. On y voit deux personnes infliger des sévices à deux autres, les mains attachées. Les tortionnaires accusent leurs victimes d'avoir volé de l'argent appartenant à leur sœur.



Selon une source judiciaire au parquet d'instance de Massakory, les trois présumés auteurs de la violence, dont un mineur, ont été arrêtés et conduits à Massakory, où ils ont été déférés devant la justice.



L'auteur principal de la scène de torture est un déserteur de l'armée nationale tchadienne, désormais militaire hors service.



Les faits se sont déroulés courant cette semaine et une première audience a déjà eu lieu au tribunal de première instance de Massakory. Les autorités judiciaires poursuivent l'enquête pour établir tous les détails et circonstances de cet acte de violence.