Tchad : 2 morts et plusieurs blessés dans une attaque de coupeurs de route au Batha

Des commerçants, en provenance du marché hebdomadaire d'Am-Sak, ont été pris pour cibles par des coupeurs de route à bord d'un véhicule Toyota, alors qu'ils se dirigeaient vers Haraz dans la province du Batha, le 22 février 2023.



Selon un témoignage, deux personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées lors de cette attaque. Après avoir commis leur forfait, les agresseurs ont pris la fuite en direction d'Abéché, laissant derrière eux l'une de leurs armes.



L'un des coupeurs de route, blessé lors de l'attaque, a été récupéré par ses complices avant de prendre la fuite. Les forces de défense et de sécurité ont été rapidement informées de la situation et se sont déplacées sur les lieux pour prendre en charge les victimes et suivre les auteurs de l'attaque.



Trois blessés graves ont été admis à l'hôpital provincial d'Abéché pour recevoir les soins nécessaires.