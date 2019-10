Tchad : 201 prisonniers évacués d'Abéché dans un gros porteur

Des responsables de la province du Ouaddaï ont fait ce mardi matin une déclaration à la presse locale pour annoncer le transfèrement des prisonniers de la maison d'arrêt d'Abéché qui ont commis des actes graves vers la prison de Mongo.



Ils sont 201 détenus à être transférés. Le gros porteur a quitté ce soir la ville d'Abéché avec un peu de retard car le débarquement de certains prisonniers n'avait pas encore été terminé.



Le prisonnier qui détenait l'arme au sein de la maison d'arrêt, a pu être maitrisé et neutralisé, selon une source.



L'accès à la maison d'arrêt est toujours impossible.



Le bilan officiel communiqué hier par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Abéché est d'au moins un mort et 16 blessés. D'autres sources évoquent un bilan de six détenus tués et 23 blessés.