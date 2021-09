Tchad : 22 jeunes arrêtés pour tentative de départ illégal en Libye

22 jeunes venus de la province du Hadjer-Lamis et en partance vers la Libye, espérant trouver une vie meilleure, ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité dans la sous-préfecture de Ndjamena-Bilala. Ils ont présentés à la presse le 27 septembre.



Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon, a félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu. Il a demandé à la population de collaborer avec les militaires pour que ce phénomène de départ vers la Libye cesse.



Le gouverneur Djimta Ben-Dergon a souligné que ce phénomène se poursuit au vu et au su de tous. Il a demandé le concours de tout un chacun pour démanteler les réseaux des trafiquants et arrêter la fuite des bras valides.