Tchad : 22 morts dans des violences dans le département des Monts de Lam

Des conflits entre éleveurs et cultivateurs ont fait deux morts et six blessés dans la sous-préfecture de Bissao, plus précisément au village de Danda. Des éléments armés appartenant au Kodo ont attaqué ce 18 avril ce même village et les forces de l'ordre sont intervenues pour s'interposer entre les belligérants. Ces dernières ont été attaquées par les Kodo et la réplique s'en est suivie. Elle a fait 13 morts dans les rangs des Kodo et 4 morts parmi la population, selon plusieurs sources contactées par Alwihda Info puis confirmées par des sources judiciaires qui se sont rendues sur place.



Le premier de transition Saleh Kebzabo a prévenu récemment, lors de sa visite dans le Logone Oriental, que tout serait mis en œuvre pour préparer des attaques dans des villages reculés afin de préparer une grande rébellion contre l'État.