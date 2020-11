Tchad : 22 morts et 34 blessés dans les affrontements de la Kabbia (gouvernement)

Le gouvernement annonce ce vendredi la mort de 22 personnes dans les affrontements entre éleveurs et agriculteurs qui ont eu lieu les 23 et 24 novembre dans le département de la Kabbia, au Mayo Kebbi Est. Parmi les victimes figure 11 éleveurs et 11 agriculteurs.



34 personnes ont été blessées, informe le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene qui donne un premier bilan officiel.



"Plusieurs villages de part et d'autre ont été incendiés, du bétail, des denrées alimentaires et des biens matériels ont été anéantis ou saccagés", précise le ministre.



66 personnes arrêtées



Une information judiciaire a été ouverte et confiée à la Direction nationale des recherches judiciaires. 66 personnes impliquées dans ces affrontements dont 31 agriculteurs et 35 éleveurs ont été arrêtées et mises à la disposition de la justice.



Le gouvernement "condamne fermement ces affrontements meurtriers" et rassure que "toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce conflit, répondront de leurs actes devant la justice."