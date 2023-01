TCHAD Tchad : 25 millions Fcfa de droits et taxes pour importer une Toyota "V8" en 2023

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Janvier 2023



Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics a signé le 26 décembre 2022, un arrêté fixant les droits et taxes exigibles pour l'importation des véhicules automobiles neufs.





Les véhicules d'occasion de 10 ans et plus auront des droits et taxes plus faibles. Les minibus, camions, remorques, autobus et tracteurs routiers auront des droits et taxes compris entre 500 000 FCFA et 1 million FCFA. Les véhicules seront évalués en fonction de leur date de première mise en circulation et les droits et taxes seront calculés en conséquence.



Pour les véhicules de moins de 10 ans, il est prévu un abattement de 70% de la valeur pour la mise à la consommation des véhicules selon année de première mise en circulation.



Cet arrêté vise à réglementer l'importation de véhicules neufs et d'occasion et à favoriser une concurrence équitable sur le marché tchadien. Les acheteurs de véhicules neufs et d'occasion devraient tenir compte de ces nouvelles taxes lors de l'achat de leur véhicule.

Land Cruiser V8, Lexus V8, Nissan Patron : 25 millions FCFA de droits et taxes.

Prado : 6 millions FCFA de droits et taxes.

Hartop SW : 6 millions FCFA de droits et taxes.

Hilux double cabine, Hartop double cabine ; 4 millions FCFA de droits et taxes.

Camry, Rav4, Suzuki, Nissan et autres véhicules de tourisme.: 4 millions FCFA.

Corolla et autres véhicules similaires : 3 millions FCFA

Hilux simple cabine et Hartop simple cabine : 3 millions FCFA



Véhicules âgés de 10 ans et plus : 500.000 FCFA

Minibus de 10 ans et plus : 750.000 FCFA

Camions y compris les camions citernes de 10 ans et plus : 750.000 FCFA

Les remorques y compris les citernes de 10 ans et plus : 1 million FCFA

Autobus de 10 ans et plus : 1 million FCFA

