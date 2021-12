Tchad : 2500 recrutements annoncés dans le corps de la police nationale

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam, par délégation du président du Conseil militaire de transition (CMT), a signé trois arrêtés portant ouverture de deux concours de recrutement et d'un recrutement sur titre au sein du corps de la police nationale en 2022 :



- Des concours externes pour le recrutement des officiers de police de 1er grade, catégorie B, 1ère classe, des inspecteurs de police, catégorie C, 2ème classe et des gardiens de la paix, catégorie C, 1ère classe. Le nombre de place est fixé à 300 ;

- Un recrutement sur titre, de 200 techniciens des catégories A, B et C dans le corps de la police nationale ;

- Un concours pour le recrutement d’élèves gardiens de la paix, catégorie C, 1ère classe. Le nombre de places est fixé à 2000. Chaque province a un quota de 70 excepté N’Djamena qui a un quota de 460.