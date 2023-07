Tchad : 29 recommandations des forces de défense et de sécurité pour la protection des droits de l'homme

Parmi les recommandations, il est souligné la nécessité de vulgariser et d'appliquer l'ordonnance 002/2023 du 13 janvier 2023 portant Statuts général des militaires des forces de défense et de sécurité, de renforcer la présence et la promotion du personnel féminin au sein des forces de défense et de sécurité, ainsi que d'assurer l'application effective des critères de recrutement existants.



D'autres recommandations incluent la mise en place d'un mécanisme juridique au sein de l'armée pour soutenir la conformité aux opérations militaires, la formation et le recyclage des instructeurs en droits de l'homme et droit international humanitaire (DH/DIH), la sensibilisation au sein des écoles de formation, des unités et des centres d'instruction en DH/DIH, ainsi que des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation des textes relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire.



Il est également préconisé de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité en matière de protection des civils, d'institutionnaliser les RETEX (retours d'expérience) spécifiques à la protection des civils en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), de mettre en place une structure de suivi des dommages et des réclamations, ainsi que de réhabiliter les rubriques Tribunes des Armées au niveau des médias nationaux.



L'objectif global de ces recommandations est de garantir une meilleure protection des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le cadre des opérations militaires au Tchad.