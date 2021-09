Tchad : 3 ordonnances signées sur le statut des militaires et des accords de financement

Les trois ordonnances portent sur le statut des militaires et deux autorisations de ratification d'accords de financement et prêt :



- Ordonnance n°002 du 31 août 2021 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité.



- Ordonnance n°003 du 31 août 2021 autorisant le Président de la République à ratifier l'accord de financement du Programme Régional conjoint Sahel en réponse aux Défis COVID-19, Conflits et Changements climatiques entre la République du Tchad et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA).



- Ordonnance n°004 du 31 août 2021 autorisant le Président de la République à ratifier l'accord de prêt relatif au Projet d'Irrigation dans les Provinces du Lac et du Barh El-Gazel entre le Gouvernement de la République du Tchad et le Fonds Koweïtien pour le Développement Économique Arabe.