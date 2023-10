Tchad : 3000 pépinières offertes aux associations pour la lutte contre le désert à Mao

L'ONG nationale SAHKAL a organisé une cérémonie ce samedi 14 octobre 2023 à Mao, au cours de laquelle elle a remis 3000 pépinières à diverses organisations et associations locales. L'objectif de cet événement était de distribuer ces pépinières pour soutenir la protection de l'écosystème local et lutter contre l'avancée du désert. La cérémonie a été honorée par la présence du coordinateur provincial, Warou Abadji Alifa, ainsi que de nombreuses autorités administratives, militaires, civiles, traditionnelles, religieuses, ainsi que des organisations nationales et internationales.



Le Contrôleur Général, Issaka Hassan Jogoï, a exprimé son appréciation pour cette initiative louable. Il a encouragé la population locale et toutes les parties prenantes à prendre soin de ces arbres, garantissant ainsi leur croissance adéquate pour le bénéfice de la province.