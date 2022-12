TCHAD Tchad : 31 milliards pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant

Par Anass Ali Moussa - 13 Décembre 2022



Le projet du Dossier d’Investissement du Tchad (DI), vise la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile, infanto-juvénile, et l’amélioration de la santé des adolescents, ainsi que l’enrichissement des faits d’état civil.

Le Tchad à la recherche de 31 milliards F CFA pour l’amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant, de l’adolescent et des jeunes. Le ministère de la Prospective Économique et aux Partenariats Internationaux, a organisé le mardi 13 décembre 2022 dans un Hôtel de la place, une réunion de validation politique du Dossier d’Investissement du Tchad.



Cette réunion a vu la présence de plusieurs directeurs généraux de différents ministères, des acteurs de la santé, de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Le projet du Dossier d’Investissement (DI), présenté par la Plate-forme nationale de la santé de reproduction maternelle, néonatale, infantile, de l’adolescent et de la nutrition (SRMNIN), vise la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile, infanto-juvénile, à l’amélioration de la santé des adolescents ainsi qu’à l’enrichissement des faits d’état civil.



Le Tchad fait partie des pays qui ont un taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde. 860 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 79 décès infantiles pour 1000 naissances vivantes. Autrement dit, 1 enfant sur cinq au Tchad, n’atteindra pas sa 5ème année, et 40% des enfants souffrent d’un retard de croissance avec risque de conséquences durables sur leur développement cognitif, relève le rapport de la plate-forme nationale en SRMNIN.



Cependant, la plate-forme déclare que ces mauvais indicateurs ont rendu le Tchad éligible au GFF (Global Financing Facility), littéralement en français, mécanisme de financement mondial.



Plusieurs objectifs sont recherchés à travers le projet GFF, entre autres, mobiliser et apporter un soutien aux pays en développement afin de mettre fin aux décès maternels, néonatals, infantiles et des adolescents évitables d'ici 2030, de financer le troisième Objectif de Développement Durable (ODD) de « Vie saine » en améliorant la santé, la nutrition et la qualité de vie des femmes, des enfants et des adolescents en intensifiant considérablement les investissements durables, et enfin d'assurer un soutien technique et financier à l'élaboration des dossiers d’investissements nationaux.



Bref, le GFF a été lancé en juillet 2015 à Addis-Abeba (Éthiopie) et apporte son appui à l’initiative « Chaque femme, un enfant ». Les objectifs du Dossier d’investissement s’alignent sur les programmes et plans internationaux, nationaux, tels que la « vision 2030, le Tchad que nous voulons », tout comme du nouveau Plan national de développement (PND) 2023-2026 dont le processus d’élaboration est en cours, a situé Madeleine Alingué, secrétaire d’État à la Prospective Économique et aux Partenariats Internationaux.



En effet, comme recommandé dans le programme du GFF, le Tchad à travers le DI, dispose deux scénarii afin d’accélérer la réduction de la mortalité maternelle et les décès des enfants de moins de 5 ans, préconise la plate-forme de santé de reproduction maternelle, néonatale, infantile, de l’adolescent et de la nutrition. Le secrétaire d’État de préciser que « sur la base des projections de couvertures attendues et des interventions à mettre en œuvre dans le scénario 2 (scenario optimiste), le taux de mortalité maternelle diminuerait de 860 (EDS-MICS 2014-2015) à 653,3 décès/100 000 naissances vivantes en 2027. »



Ce qui signifie qu'à la fin des cinq prochaines années de mise en œuvre, respectivement 5 947 et 140 308 vies des femmes et des enfants de moins de 5 ans seront sauvées, indique-t-elle. Pour conclure, Madeleine Alingué explique que « pour un budget sur 5 années de 244 milliards de F CFA, le déficit associé à ce budget est d'environ 12,6% qui correspond donc à environ 31 milliards de F CFA.



Face à l’importance des résultats à atteindre, le gouvernement s’est engagé dans les prochains mois à organiser une table ronde de mobilisation des ressources additionnelles pour combler ce gap.





