Tchad : 32 personnes formées en culture maraîchère à Goz Beida

Une formation sur les différentes techniques de maraîchage se tient depuis ce mercredi matin à Goz Beida, dans la province de Sila, au profit de plusieurs bénéficiaires. La formation est organisée par l'association pour le développement de l'agriculture et de l'élevage de Sila (ADES).



Au total, 32 personnes dont 13 femmes, 19 hommes et sept réfugiés ont pris part à cette formation.



Les participants bénéficient d'une formation en agriculture, axée sur les activités de la culture maraîchère et les différentes techniques de terrain. Ils sont par exemple outillés sur le choix du terrain, de la terre, la préparation du terrain, l'emplacement du terrain, le matériel de travail, la conservation des produits, l'emballage des produits cosmétiques, le sarclage et l'usage de produits proto-sanitaires.



Cette formation vise à renforcer les bénéficiaires dans diverses techniques en culture maraîchère, a indiqué à Alwihda Info le président de l'ADES. Les participants s'en serviront sur le terrain pour améliorer leurs activités dans différentes zones.



A travers cette formation, l'ADES entend améliorer la situation de toute la population pour de meilleurs rendements grâce à la culture maraîchère.