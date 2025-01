Tchad : 37 thèses de doctorat annoncées par l’Enseignement Supérieur

Les soutenances concernent plusieurs écoles doctorales, notamment l'École Normale Technique et Environnementale et l'École Doctorale de Lettres, Sciences Humaines et Sociales.





Dans son discours, le Vice-président a souligné l'importance d'une évaluation rigoureuse et impartiale des travaux scientifiques. Pour cette session, 41 enseignants-chercheurs issus de huit pays amis du Tchad ont été invités afin d'assurer cette objectivité. Cela vise également à combler les insuffisances en expertise nationale.





Professeur Amane a insisté sur le fait que ces soutenances ne concernent pas uniquement les doctorants et leurs encadreurs, mais représentent un enjeu pour l'ensemble de la nation tchadienne. Chaque thèse soutenue est considérée comme une contribution précieuse au développement du Tchad, ajoutant ainsi une pierre à l'édifice de l'avancement et de la connaissance dans le pays.