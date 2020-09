Tchad : 38 ressortissants expulsés de la Libye et pris en charge au Nord

38 adultes de nationalité tchadienne ont été expulsés la semaine dernière de la Libye. Ils sont arrivés mercredi dernier à Ounianga Kébir, dans la province de l'Ennedi Ouest, où ils ont été pris en charge par des humanitaires.



À leur arrivée, ces personnes ont été mises en quarantaine dans un centre de transit, conformément aux mesures prises par les autorités tchadiennes pour prévenir et contenir la propagation du COVID-19, informe l'Organisation internationale des migrations (OIM) qui continue de fournir de la nourriture, des articles non alimentaires, une aide au logement, et organise le retour des déportés dans leur région d'origine.



Des mouvements d'expulsion de la Libye vers Ounianga Kebir ont été observés depuis la mi-avril 2020, relève l'OIM.



Les personnes expulsées de Libye arrivent souvent au Tchad dans un état très vulnérable. Comme indiqué dans le rapport sur le profil des déportés, les personnes expulsées ont été principalement expulsées du nord-est de la Libye.



Depuis le 16 avril 2020, au moins 636 individus ont expulsés de Libye et mis en quarantaine dans la ville d'Ounianga Kébir. Les voyageurs ont indiqué avoir rencontré des difficultés pendant leur séjour en Libye ou pendant leur voyage, principalement des menaces, des enlèvements et des détentions arbitraires.