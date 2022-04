Tchad : 4 membres du gouvernement au Batha après un drame dans un site d'orpaillage

L'incident s'est soldé par la mort de cinq hommes et une dizaine de blessés, après que des militaires auraient ouvert le feu sur des orpailleurs. La délégation ministérielle est composée du ministre de la Sécurité publique Idriss Dokoni Adiker, celui de l'Administration du territoire Mahamat Béchir Chérif Daoussa et de celui des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim. Elle est conduite par le ministre de la Défense nationale Daoud Yaya Brahim.



Le gouverneur de la province Djimta Ben Dergon a relaté les faits de l'incident et posé quelques doléances liées à la logistique. Plusieurs points ont été abordés lors de la rencontre, notamment les causes de ce fléau et les responsabilités. Des mesures sont annoncées telles que la suspension des activités d'orpaillage jusqu'à nouvel ordre.