Tchad : 4 morts et 24 blessés dans un affrontement entre éleveurs et agriculteurs

La province de la Tandjilé a une fois de plus enregistré des victimes suite à des violences. Quatre personnes sont mortes et 24 autres ont été blessées dont 14 graves suite à un conflit entre agriculteurs et éleveurs survenu le mercredi 12 août dernier à Banga-dormon dans le canton Dormon, sous-préfecture de Laï rural.



Les blessés reçoivent des soins à l'hôpital Saint Michel de Donomanga.



À l'origine des violences, un éleveur habitant le ferrick Tchere, dans le canton Tchedoum, sous-préfecture de Guidari, aurait mis un troupeau de bœufs dans le champ d'un cultivateur de Banga-dormon.



Informé de la situation, le préfet du département de la Tandjilé Est, Palaï Gentil, et le sous préfet de Laï rural ont fait descente sur le terrain pour constater de visu les faits et essayer de calmer les parties en conflit.



Dans la journée de vendredi, les autorités ont pu maîtriser la situation. Les deux communautés en conflit se sont demandés pardon le samedi 15 août 2020.



Actuellement, le calme est revenu et chacun vaque normalement à ses occupations.