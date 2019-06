Tchad : 4 nominations à la société SudaTchad

Le décret n° 844 du 14 juin 2019 porte nomination à des postes de responsabilité à la société SudaTchad.



Direction générale

Directrice générale adjointe : Mme. Safia Mahamat Youssouf (poste vacant)



Direction technique

Directeur technique adjoint : DJibrine Imanet (poste vacant)



Direction commerciale

Directeur commercial adjoint : Ahmat Kollotou (poste vacant)



Direction administrative et financière

Directrice adjointe : Mme. Ranga Goudeyar



Le décret est pris sur proposition du ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication.