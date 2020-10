Tchad : 45 candidats ont composé le concours de l’ENASTIC à Abéché

45 candidats ont composé dimanche, à l'Université Adam Barka d'Abéché, le concours d'entrée à l'École nationale supérieur des technologies de l'infirmation et de la communication (ENASTIC).



Selon le point focal de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) à Abéché, Dr. Mahamat Almahadi Ahmat, ce concours a été lancé dans quatre centres du pays.



Les candidats du centre d'Abéché ont composé deux filières à savoir : en Information , Télécommunication et Multimédia et en Management de TIC.



Après les résultats, les candidats retenus vont suivre la formation de l'ENASTIC à N'Djamena.



Dr. Mahamat Almahadi Ahmat précise que les candidats ont concouru trois matières dans le calme total.