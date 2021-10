Tchad : 48 entrepreneurs bénéficient d'un financement du fonds étatique

N'Djamena - 48 entrepreneurs dont 16 femmes et 32 hommes bénéficient de la 3ème phase de financement du Fonds étatique destiné aux jeunes et femmes. Le ministère des Finances et du Budget a organisé ce 21 octobre une cérémonie.



Le montant global est d’un milliard de Francs CFA. Les domaines d’activités financés sont nombreux et variés.



Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a vanté la créativité des jeunes entrepreneurs et a assuré que les banques locales sont prêtes à les accompagner.



Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, qui a eu à visiter des lieux d’activités de bénéficiaires, s’est dit très étonné de l’esprit entrepreneurial qui évolue bien.



Un fonds étatique de 30 milliards Fcfa



30 milliards de Fcfa ont été mobilisés pour alimenter le fonds pour l'entrepreneuriat. Ils sont disponibles, de manière transparente, professionnelle, par discussion directe et présentation des dossiers bancables auprès des banques qui étudient le dossier suivant les règles.



Pour la deuxième phase, 35 personnes ont bénéficié d'un prêt pour un montant total de 700 millions Fcfa.



​À l'issue de la première phase, 23 personnes ont bénéficié d'un prêt.