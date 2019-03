Tchad : 4ème édition de la nuit des juristes

La 4ème édition de la nuit des juristes, organisée par les étudiants de l'université de N'Djamena, s'est tenue ce jeudi 28 février.



Selon Issa Ahmat Daraba, chargé de l'organisation de l'évènement, la coordination des juristes a été créée en 2002 par des étudiants en droits et regroupe tous les étudiants de la faculté. Elle oeuvre sur les questions liées aux droits de l'Homme, aux activité culturelles et sportives, organise des conférences-débats et des débats en face à face.



Un procès fictif et d'autres activités ont marqué la journée de ce jeudi.