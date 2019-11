Tchad : 50.000 kits scolaires seront distribués gratuitement dans tout le pays

La Fondation grand coeur a lancé ce vendredi au gouvernorat de N'Djamena, la distribution de 50.000 kits scolaires aux enfants des classes de maternelle et CP1 des écoles publiques, à travers l'initiative "Soutenons leurs premiers pas à l'école" qui s'étend à toutes les provinces. L'évènement a eu lieu en présence de la Première Dame Hinda Deby et de plusieurs officiels.



Des sacs à dos comprenant des cahiers, ardoises, crayons, gommes et gourdins ont été distribués à des enfants, notamment par la présidente de la Fondation. Au total, 6000 kits seront distribués à N'Djamena dans un premier temps.



"La Fondation grand coeur, vient à travers l'acte que nous posons ce matin, apporter sa très modeste pierre à la construction du devenir de nos enfants qui est notre attente collective. (...) Cet élan de coeur vise à inciter les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école. 'Soutenons leurs premiers pas à l'école', ce programme doit être notre préoccupation commune car il s'agit de poser le socle de notre futur émergence", a déclaré Hinda Déby.



La Première Dame a invité "chacun et chacune à s'approprier ce projet vital d'éducation des enfants". Selon elle, "nous sommes astreints à une obligation de résultat, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, des enseignants, des parents. Chacun de nous doit jouer pleinement sa partition pour rendre et belle et harmonieuse la symphonie éducative."