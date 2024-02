Tchad : 50 lauréats ont reçu leurs parchemins en maçonnerie à Bébédjia

C'est dans une cérémonie qui a connu la présence des autorités communales, parents, amis et connaissances que les 50 lauréats, dont une femme, ont reçu leurs attestations de fin de formation.



Appréciant l'activité à sa juste valeur, Bere Bertin, secrétaire général du Synacot, représentant le maire de la ville de Bébédjia, a apprécié à sa juste valeur, l'initiative du centre Madjilebe, cette promotion étant pour lui la première du genre, sur le plan local.



Le président du centre, Madjilebe Digamgoto Ezéchiel, a quant à lui rassuré les autorités locales que son institution a tout un programme de formation pour la jeunesse de la Nya dans divers domaines.



Le facilitateur Nguergar Osée, par ailleurs ingénieur en bâtiment des travaux publics, déclare aux lauréats de cette première promotion que le Tchad est encore vierge en matière de construction. Pour cette raison, il a impérativement invité les lauréats à mettre en valeur les connaissances acquises pour être plus compétitifs sur le marché de l'emploi.



Par la voix de l'un d'entre eux, les lauréats ont formulé des recommandations en rapport avec les autorités locales et les revenus pétroliers. Il faut noter qu’une autre formation, aussi de 30 jours en électromécanique et installation panneau-solaire, débutera le lundi 19 février 2024.