Tchad : 500.000 tonnes de coton d'ici 2025, un objectif conditionné par des défis

Toutefois, pour être à même techniquement de traiter ces 500.000 tonnes, la société a dans son Plan d'action la reconstruction de deux usines de grande capacité à Gounou Gaya et à Doba.



Le député Néatobeye Le-Nasseguen'gar a expliqué que ces perspectives prometteuses ne deviendront réalité que si certains défis sont relevés, notamment : la vente massive des intrants par des individus véreux, et la problématique de dévastation des champs par les bétails et son corollaire de conflits agriculteurs-éleveurs.



Il a expliqué que "ce processus de relance de la filière coton n'a pas été tel un long fleuve tranquille. Il a fallu enjamber des obstacles, de très gros obstacles."



Le député a également mis en garde contre la "campagne calomnieuse de certaines personnes opposées au projet de relance de la filière coton qui guettent la moindre occasion pour conseiller aux producteurs de se détourner de cette culture."