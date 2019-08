Tchad : 55 médecins reçoivent leur diplôme d'Etat

N'DJAMENA - Une cérémonie de remise des diplômes de doctorat en médecine (diplômes d'État) de la 19ème promotion a eu lieu jeudi, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation, Dr. Houdeingar David Ngarimaden.



Depuis 1999, année de la première promotion des médecins entièrement formés sur le territoire national, le Tchad en est aujourd'hui, avec la sortie de 55 médecins de cette promotion, à 550 médecins formés par la Faculté des sciences de la santé Humaine.



"Notre joie est d'autant plus grande qu'il y a juste deux semaines, nous avons pris part à une cérémonie similaire organisée dans un cadre majestueux qu'est le Théâtre Karl Max de La Havane à Cuba où 133 de nos jeunes compatriotes ont reçu leur diplôme de doctorat en médecine. Nous sommes ravis d'annoncer avec fierté du haut de cette tribune que le Tchad accueille 188 médecins rien que pour l'année 2019", a indiqué le ministre Houdeingar David Ngarimaden.



Le ministre a fait part de sa grande satisfaction d'être présent pour vivre avec les jeunes diplômés ces moments intenses et rappeler "que nous célébrons notre jeunesse qui est l'un de nos meilleurs atouts pour transcender les défis du futur et placer le Tchad qui nous est si cher, au rang des nations émergentes."



La vision du gouvernement pour un Tchad émergent, dont l'un des piliers est le renfoncement du capital humain, "fait l'objet d'une attention toute particulière du président de la République", selon le ministre de l'Enseignement supérieur.



"C'est la raison pour laquelle il a donné des Instructions fermes au ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, de prendre toutes les dispositions nécessaires, de concert avec les ministres en charge des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé publique, pour procéder immédiatement à l'intégration à titre exceptionnel des médecins formés aussi bien au Tchad qu'à l'extérieur", a-t-il indiqué.



Le travail préparatoire a déjà commencé entre le ministère de la Santé publique et celui de l'Enseignement supérieur. Une réunion a eu lieu lundi 27 juillet dernier et une équipe technique est à pied d'oeuvre pour les modalités pratiques. "C'est dire toute l'importance que le chef de l'État accorde à votre profession", a assuré Houdeingar David Ngarimaden.



Les 55 médecins sont désormais à la disposition du ministère de la Santé publique qui va les "accueillir et (leur) donner les orientations nécessaires" pour leur intégration et leur emploi futur.