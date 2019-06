Tchad : 7 nominations à l'ARCEP

Le décret n° 841 du 14 juin 2019 porte nomination à des postes de responsabilité à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).



Direction générale

Directeur général : Sadick Bassi Lougouma, en remplacement de Dr. Haggar Bachar Salim

Directeur général adjoint : Youssouf Mahamat Saleh Annadif, en remplacement de Acyl Mahamat Acyl



Direction de radiocommunication et normalisation

Directeur : Hassan Hassaballah Daoussa



Direction de la veille technologique, des études et des projets

Directrice : Haoua Hissein Mahamat Itno



Direction de la régulation postale

Directeur : Hassan Abdoulaye Taroung



Direction de la communication et de la coopération internationale

Directrice : Mahassin Halil Bilal



Direction des ressources humaines et de la formation

Directeur : Malloum Maïdougou