Tchad : 8 nominations à l’Autorité de l’aviation civile

Directeur Général : Monsieur KOKOI ABDERAMAN DADI, maintenu ;
Directeur Général Adjoint : Monsieur MAHAMAT ADAM HOUNO en remplacement de Monsieur YOUSSOUF ABAKAR AL-KHALIL, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur de la Navigation Aérienne et des Aérodromes : Monsieur HAMDAN BICHIRA en remplacement de Monsieur DJIKINI MAHAMAT NOUR, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur des Normes de Vols : Monsieur ISSA DAOUSSA HASSABALLAH en remplacement de Monsieur DJEKILAMBER MBAIOULEM, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur de la Sécurité et Facilitation : Monsieur MANDANDY IGRITOUIN, maintenu ;
Directrice des Transports Aériens : Madame RAKHIA OUMAR GOUDJA en remplacement de Monsieur HAMDAN BICHIRA ISSA appelé à d’autres fonctions ;
Coordonnateur Qualité-Audit-PNS : Monsieur ALI MAHAMAT MOUSSA, maintenu ;
Directrice de l’Administration, des Finances et du Matériel : Madame SADYA KAWADJI en remplacement de Monsieur FAYCAL ADAM KEISSOU, appelé à d’autres fonctions ;
Auditeur Interne : Monsieur HAMIT WARDOUGOU TOUKA en remplacement de Monsieur YASSINE MOUSTAPHA YASSINE, appelé à d’autres fonctions ;
Conseillers Techniques du Directeur Général de l’ADAC :
- Madame AMSADENE MAIDE HANGATA, maintenue ;
- Monsieur ROZI SOUKRA, maintenu ;
- Monsieur WARKASSIA LI-IRMA en remplacement de Madame SAMIRA ALKHALI MAHAMAT, appelée à d’autres fonctions ;
- Monsieur OUMAR ALI SEID en remplacement de Madame MALIKA ABDOULBASIT, appelée à d'autres fonctions.
بموجب المرسوم رقم1 375/ر م ع إ/روإ/و ط م أ ج و/2021 المؤرخ في 25 أغسطس 2021 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بسلطة الطيران المدني (ADAC):
المدير العام: السيد كوكوي عبد الرحمن دادي، يحتفظ بمنصبه
المدير العام النائب: السيد محمد آدم هونو، خلفا للسيد يوسف أبكر الخليل الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات : السيد حمدان بشارة عيسى خلفا للسيد جيكيني محمد نور الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
مدير إدارة قواعد الطيران : السيد عيسى دوسا حسب الله خلفا للسيد جيكيلامبير امبايوليم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
مدير إدارة السلامة والتسهيلات : السيد مانداندي إقريتوين، يحتفظ بمنصبه
مديرة إدارة النقل الجوي : السيدة رقية عمر قجة، خلفا للسيد حمدان بشارة عيسى الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
منسق شؤون الجودة-التدقيق-خ و س : السيد علي محمد موسى، يحتفظ بمنصبه
مديرة إدارة الشؤون الإدارة والمالية والمعدات : السيدة سعدية كواجي، خلفا للسيد فيصل آدم كيسو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
المدقق الداخلي : السيد حامد وردوقو توكا، خلفا للسيد ياسين مصطفى ياسين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
المستشارون الفنيون لمدير عام سلطة الطيران المدني (ADAC) :
- السيدة أم سعدين مايدي هنغاتا، تحتفظ بمنصبها؛
- السيد روزي سوكرا، يحتفظ بمنصبه.
- السيد واركاسيا لي-إيرما، خلفا للسيدة سميرة الغالي محمد عيسى التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى ؛
- السيد عمر علي سعيد، خلفا للسيدة مليكة عبد الباسط التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى.
Directeur Général Adjoint : Monsieur MAHAMAT ADAM HOUNO en remplacement de Monsieur YOUSSOUF ABAKAR AL-KHALIL, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur de la Navigation Aérienne et des Aérodromes : Monsieur HAMDAN BICHIRA en remplacement de Monsieur DJIKINI MAHAMAT NOUR, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur des Normes de Vols : Monsieur ISSA DAOUSSA HASSABALLAH en remplacement de Monsieur DJEKILAMBER MBAIOULEM, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur de la Sécurité et Facilitation : Monsieur MANDANDY IGRITOUIN, maintenu ;
Directrice des Transports Aériens : Madame RAKHIA OUMAR GOUDJA en remplacement de Monsieur HAMDAN BICHIRA ISSA appelé à d’autres fonctions ;
Coordonnateur Qualité-Audit-PNS : Monsieur ALI MAHAMAT MOUSSA, maintenu ;
Directrice de l’Administration, des Finances et du Matériel : Madame SADYA KAWADJI en remplacement de Monsieur FAYCAL ADAM KEISSOU, appelé à d’autres fonctions ;
Auditeur Interne : Monsieur HAMIT WARDOUGOU TOUKA en remplacement de Monsieur YASSINE MOUSTAPHA YASSINE, appelé à d’autres fonctions ;
Conseillers Techniques du Directeur Général de l’ADAC :
- Madame AMSADENE MAIDE HANGATA, maintenue ;
- Monsieur ROZI SOUKRA, maintenu ;
- Monsieur WARKASSIA LI-IRMA en remplacement de Madame SAMIRA ALKHALI MAHAMAT, appelée à d’autres fonctions ;
- Monsieur OUMAR ALI SEID en remplacement de Madame MALIKA ABDOULBASIT, appelée à d'autres fonctions.
بموجب المرسوم رقم1 375/ر م ع إ/روإ/و ط م أ ج و/2021 المؤرخ في 25 أغسطس 2021 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بسلطة الطيران المدني (ADAC):
المدير العام: السيد كوكوي عبد الرحمن دادي، يحتفظ بمنصبه
المدير العام النائب: السيد محمد آدم هونو، خلفا للسيد يوسف أبكر الخليل الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات : السيد حمدان بشارة عيسى خلفا للسيد جيكيني محمد نور الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
مدير إدارة قواعد الطيران : السيد عيسى دوسا حسب الله خلفا للسيد جيكيلامبير امبايوليم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
مدير إدارة السلامة والتسهيلات : السيد مانداندي إقريتوين، يحتفظ بمنصبه
مديرة إدارة النقل الجوي : السيدة رقية عمر قجة، خلفا للسيد حمدان بشارة عيسى الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
منسق شؤون الجودة-التدقيق-خ و س : السيد علي محمد موسى، يحتفظ بمنصبه
مديرة إدارة الشؤون الإدارة والمالية والمعدات : السيدة سعدية كواجي، خلفا للسيد فيصل آدم كيسو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
المدقق الداخلي : السيد حامد وردوقو توكا، خلفا للسيد ياسين مصطفى ياسين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
المستشارون الفنيون لمدير عام سلطة الطيران المدني (ADAC) :
- السيدة أم سعدين مايدي هنغاتا، تحتفظ بمنصبها؛
- السيد روزي سوكرا، يحتفظ بمنصبه.
- السيد واركاسيا لي-إيرما، خلفا للسيدة سميرة الغالي محمد عيسى التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى ؛
- السيد عمر علي سعيد، خلفا للسيدة مليكة عبد الباسط التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى.