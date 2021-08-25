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TCHAD

Tchad : 8 nominations à l’Autorité de l’aviation civile


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Août 2021


Par décret n°375 du 25 août 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l’Autorité de l’aviation civile (ADAC).


Tchad : 8 nominations à l’Autorité de l’aviation civile (ADAC)
Tchad : 8 nominations à l’Autorité de l’aviation civile (ADAC)
Directeur Général : Monsieur KOKOI ABDERAMAN DADI, maintenu ;
Directeur Général Adjoint : Monsieur MAHAMAT ADAM HOUNO en remplacement de Monsieur YOUSSOUF ABAKAR AL-KHALIL, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur de la Navigation Aérienne et des Aérodromes : Monsieur HAMDAN BICHIRA en remplacement de Monsieur DJIKINI MAHAMAT NOUR, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur des Normes de Vols : Monsieur ISSA DAOUSSA HASSABALLAH en remplacement de Monsieur DJEKILAMBER MBAIOULEM, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur de la Sécurité et Facilitation : Monsieur MANDANDY IGRITOUIN, maintenu ;

Directrice des Transports Aériens : Madame RAKHIA OUMAR GOUDJA en remplacement de Monsieur HAMDAN BICHIRA ISSA appelé à d’autres fonctions ;

Coordonnateur Qualité-Audit-PNS : Monsieur ALI MAHAMAT MOUSSA, maintenu ;

Directrice de l’Administration, des Finances et du Matériel : Madame SADYA KAWADJI en remplacement de Monsieur FAYCAL ADAM KEISSOU, appelé à d’autres fonctions ;

Auditeur Interne : Monsieur HAMIT WARDOUGOU TOUKA en remplacement de Monsieur YASSINE MOUSTAPHA YASSINE, appelé à d’autres fonctions ;

Conseillers Techniques du Directeur Général de l’ADAC :
- Madame AMSADENE MAIDE HANGATA, maintenue ;
- Monsieur ROZI SOUKRA, maintenu ;
- Monsieur WARKASSIA LI-IRMA en remplacement de Madame SAMIRA ALKHALI MAHAMAT, appelée à d’autres fonctions ;
- Monsieur OUMAR ALI SEID en remplacement de Madame MALIKA ABDOULBASIT, appelée à d'autres fonctions.


بموجب المرسوم رقم1 375/ر م ع إ/روإ/و ط م أ ج و/2021 المؤرخ في 25 أغسطس 2021 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بسلطة الطيران المدني (ADAC):

المدير العام: السيد كوكوي عبد الرحمن دادي، يحتفظ بمنصبه
المدير العام النائب: السيد محمد آدم هونو، خلفا للسيد يوسف أبكر الخليل الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات : السيد حمدان بشارة عيسى خلفا للسيد جيكيني محمد نور الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

مدير إدارة قواعد الطيران : السيد عيسى دوسا حسب الله خلفا للسيد جيكيلامبير امبايوليم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

مدير إدارة السلامة والتسهيلات : السيد مانداندي إقريتوين، يحتفظ بمنصبه

مديرة إدارة النقل الجوي : السيدة رقية عمر قجة، خلفا للسيد حمدان بشارة عيسى الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

منسق شؤون الجودة-التدقيق-خ و س : السيد علي محمد موسى، يحتفظ بمنصبه

مديرة إدارة الشؤون الإدارة والمالية والمعدات : السيدة سعدية كواجي، خلفا للسيد فيصل آدم كيسو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المدقق الداخلي : السيد حامد وردوقو توكا، خلفا للسيد ياسين مصطفى ياسين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المستشارون الفنيون لمدير عام سلطة الطيران المدني (ADAC) :
- السيدة أم سعدين مايدي هنغاتا، تحتفظ بمنصبها؛
- السيد روزي سوكرا، يحتفظ بمنصبه.
- السيد واركاسيا لي-إيرما، خلفا للسيدة سميرة الغالي محمد عيسى التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى ؛
- السيد عمر علي سعيد، خلفا للسيدة مليكة عبد الباسط التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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