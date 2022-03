Tchad : 85 agents contractuels de l’ONAJES "sans salaire" depuis plus de deux ans

Les agents affirment avoir signé un contrat à durée indéterminée avec l’ONAJES depuis plus de deux ans. Ils détiennent la copie de leur certificat de prise de service ainsi qu’une attestation de présence effective.



Malheureusement, aucun d’entre eu n’a perçu de salaire jusqu’aujourd’hui. "À chaque fois qu’on se rapproche de l’ONAJES, les responsables font la sourde oreille. Cette attitude nous pousse à nous interroger si ces responsables respectent scrupuleusement la législation en vigueur qui régit le droit du travail", affirme le collectif par la voix de son président Fridorien Mahamat Nour.



"Le salaire est un droit fondamental que doit verser l’employeur à l’employé. Comment un État peut se développer si les autorités foulent au pied les droits les plus humains qui existent ? Quel est donc l’avenir réservé à la jeunesse qui procure de talent pour un Tchad meilleur ?", poursuit Fridorien Mahamat Nour.



Le collectif des 85 agents contractuels délaissés par l’ONAJES exige ce qui suit :

- la prise en compte immédiate des agents ;

- le paiement des salaires des agents dans les délais les plus brefs ;

· le respect des droits de l’Homme et du Code de travail par les responsables de l'ONAJES.



Le collectif entend mener d'autres actions dans les jours à venir en cas de non-respect des points de revendication. Il se dit ouvert au dialogue.