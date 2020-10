Tchad : 9 nominations au ministère de la Communication

Le décret n°2123 du 15 octobre 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent nommées à des postes de responsabilité ci-après au ministère de la Communication :



Inspection Générale

Inspecteur Général : DJIBRINE MAHAMAT ADAM en remplacement de AHMAT OUMAR AHMAT, appelé à d’autres fonctions ;

Inspecteurs : ABGRENE IDRISS, maintenu; MBAIDIGUIM ELON en remplacement de YVES NGARBE décédé.



Cabinet du Ministre

Conseillère Juridique : RONEL MONODJI REGINA, maintenue

Conseillers Techniques: ABDALLAH ISSA, maintenu; BOUKAR SANDA, en remplacement de ABDELSALAM MHT ABDRAMANE HAGGAR



Direction Générale

Directeur Général: DOUBAYE KLEOUTOUIN, maintenu

Directrice Générale Adjointe: Mme SANDA ILDJIMA BADA MALLOT en remplacement de Mme HYNDA AHMET CHERIF, appelée à d’autres fonctions



Direction de la Communication et du Développement des Médias

Directeur: MOUSTAPHA ABAKAR MALLOUMI en remplacement de Mme EVEYNE FAKIR, appelée à d’autres fonctions



Sous-Direction de la Communication et des Médias

Sous-Directrice: MARIAM ACHENE en remplacement de MAHAMAT SALEH BEN MALALLAH, appelé à d’autres fonctions



Sous-Direction de Veille, d’Evaluation et d’Analyse

Sous-Directeur: MADJIGOTO DAVID, poste vacant



Direction des Affaires Juridiques, de la Documentation et des Archives

Directrice: REMADJI NGUERADOUMBE ADELE, maintenue



Sous-Direction de la Réglementation, des Etudes Juridiques et du Contentieux

Sous-Directeur: MOUSSA WAGAYE en remplacement de HAMAT KHAMIS HOUNDJOU, appelé à d’autres fonctions



Sous-Direction de la Documentation et des Archives

Sous-Directeur: SALEH HASSAN KEYRIA AGNI, maintenu



Direction des Ressources et de la Panification

Directeur: ISSA AHMAT KEHOU en remplacement de ANDOUMA AKAFFA



Sous-Direction des Ressources Humaines

Sous-Directeur: NGUESBE ANTOINE, maintenu



Sous-Direction de la Planification et de la Formation

Sous-Directeur: MAHAMAT MAHAMOUD MOUSSA en remplacement de ISSA AHMAT KELOU, appelé à d’autres fonctions



Direction de la Coopération

Directeur: MBAIRE BESSINGAR, maintenu