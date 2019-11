Tchad : 9 nominations au ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie

Le décret n° 1835 du 8 novembre 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie.



Direction générale du ministère

Directeur général : Adoum Mahamat Adoum



Direction de la brigade minière

Directeur adjoint : Abdelkérim Moussa Abdelkérim



Direction des affaires juridiques et du contentieux

Directeur : Brahim Yéda

Directrice adjointe : Mme. Nadine Nekinguem (poste vacant)



Direction des études économiques et fiscales

Directrice adjointe : Mme. Géraldine Service Baloua (poste vacant)



Direction des ressources humaines

Directeur : Abdoulaye Saleh Bakheye

Directrice adjointe : Mme. Aicha Mouna Mahamat Garfa (poste vacant)



Direction de l'informatique et des archives

Directeur : Saleh Esko Adoum Madji (poste vacant)

Directrice adjointe : Mme. Moremem Ngartoussoum (nouveau poste)