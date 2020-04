Tchad : 9 nominations par décret au ministère des Équipements agricoles

Le décret n°0706 du 24 avril 2020 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles.



Inspection générale : Inspecteur général : Issa Abdoulaye Senoussi, maintenu

Inspectrice chargée de l'agriculture : Mme. Djadial née Achta Kinga Djako, maintenue



Inspecteur chargé de l'administration, des finances et du matériel : Sedgo Waidou, maintenu



Direction générale du ministère

Directeur général : Hassanty Oumar Chaib, en remplacement de Dr. Abderamane Mahamat Abdel-Aziz, appelé à d'autres fonctions

Directeur général adjoint : Haroun Zakaria Ali, maintenu



Direction des études, de la planification et du suivi-évaluation

Directrice : Mme. Koningar Ema, en remplacement de Tordina Ngaye, appelé à d'autres fonctions

Directeur adjoint : Senoussi Hisseine Hamdane, en remplacement de Mme. Koningar Ema, appelée à d'autres fonctions



Direction du génie rural et de l'hydraulique agricole

Directeur : Guiradoum Nadingar, en remplacement de Ahmat Idriss Rozi, appelé à d'autres fonctions

Directeur adjoint : Oumar Abdel-Rahmane Abdoulaye, en remplacement de Guiradoum Nadingar, appelé à d'autres fonctions



Direction des semences et plants

Directrice : Dr. Halime Mahamat Hisseine, maintenue

Directeur adjoint : Ignabe Padake, poste vacant



Direction des ressources humaines et du matériel

Directeur : Ahmed Dougouna, maintenu

Directrice adjointe : Mme. Aicha Gamane, maintenue



Direction de la statistique agricole

Directeur : Oumar Hissein Kaidallah, maintenu

Directrice adjointe : Mme. Kadjile Hélène, en remplacement de Abakar Moussa Tahir, appelé à d'autres fonctions.



Direction de la protection des végétaux et du conditionnement

Directeur : Abdoulaye Moussa, maintenu Directrice adjointe : Mme. Okalo, née Neloumta Madibe, maintenue.



Direction de la production agricole

Directeur : Alhadj Mahamat Ali, en remplacement de Mahamat Djimi Drenimi, appelé à d'autres fonctions

Directrice adjointe : Mme. Dibobe Delphine, maintenue



Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement (ITRAD)

Direction générale

Directeur général : Yassine Doudoua, en remplacement de Hassanty Oumar Chaib



Directeur scientifique

Directeur : Dr. Nadjiam Djirabaye, maintenu