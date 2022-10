Tchad : 97 enseignants signalés absents au Wadi Fira

La délégation provinciale de l'Education nationale de Wadi Fira, à travers son délégué, Hamid Mahamat Issa, a procédé cette semaine à une mission de contrôle dans les établissements publics, pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire dans la province.



Le constat est plutôt surprenant car, d'après le délégué, 97 enseignants du secteur public manquent à l'appel dans toute la province.



C'est dans ce sens qu'il a signé un communiqué pour appeler les enseignants à regagner leurs lieux de service et ce, dans un délai de trois jours.



Passé ce délai, des mesures sévères seront prises à leur encontre, précise le communiqué. Il a par ailleurs demandé aux nouveaux intégrés, et affectés dans sa province, de se rendre le plus tôt possible pour y travailler.